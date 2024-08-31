台風10号による雨の影響で、小田急線では線路の盛り土が崩れ現在も復旧作業が行われているため、一部区間の運転を終日、見合わせます。小田急電鉄によりますと、神奈川県内で降る雨の影響で小田急線は現在、相武台前駅から小田原駅の間で運転を見合わせています。このうち、東海大学前駅と秦野駅の間では、線路の盛り土が崩れ復旧作業を行っている影響で、伊勢原駅と秦野駅の間の運転を終日見合わせます。秦野駅から小田原駅までの