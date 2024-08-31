台風10号による交通への影響です。西日本の空港を発着する空の便を中心に日本航空で国内線22便、全日空では国内線39便と国際線2便のあわせて41便で欠航が決まっています。高速道路の情報です。東名高速では秦野中井から厚木ICの間の上下線で、新東名高速では御殿場JCTから長泉沼津ICの間の上下線で通行止めとなっています。きのう、一部通行止めになっていた中央道の規制は解除されました。国土交通省などは、「不要不急の外出を控