「水戸黄門はコーヒーを飲んでいた!?」。日本コーヒー文化学会と同茨城支部は9月29日、水戸市民会館3階大会議室で第30回記念「水戸でコーヒーを楽しむ会」を開き「黄門浪漫珈琲（コーヒー）」をお披露目する。その誕生までを同学会副会長の鈴木誉志男サザコーヒー会長が解説するほか、会員らが試飲するコーヒーブレークも。鈴木さんは「調査すればするほど黄門さんがコーヒーを飲んでいたと確信するようになった」と話している。