阪神甲子園球場の最寄駅、阪神の甲子園駅。阪神本線の主要駅であり、阪神タイガースファンを多く見かける駅でもあります。そんな阪神のシンボルともいえる甲子園駅ですが、実は一部とはいえ、阪神の持ち物ではないのです。一体、どういうことでしょうか。【写真】大屋根が取り付けられ、リニューアルされた阪神甲子園駅甲子園駅の持ち主は神戸高速鉄道先に結論を書くと甲子園駅の駅施設の一部を保有しているのは神戸高速鉄道です。