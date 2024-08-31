女子シングルスで4回戦に進んだコリ・ガウフ＝ニューヨーク（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第5日は30日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、シングルス3回戦は女子で昨年優勝の第3シード、コリ・ガウフ（米国）がエリナ・スビトリナ（ウクライナ）を3―6、6―3、6―3で下し、4回戦に進出した。パリ五輪金メダルの第7シード、鄭欽文（中国