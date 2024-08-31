ジャーナリストの田原総一朗氏が３０日深夜、司会を務めるテレビ朝日系「朝まで生テレビ！」（土曜・午前１時３０分）に生出演した。１９８７年４月のスタートから３７年。司会の田原総一朗氏（９０）が識者と共に幅広いテーマについて熱く討論する名物番組。１０月からＢＳ朝日のゴールデンタイム（同最終日曜・後７時）に移行する。地上波での最後の生放送は９月２７日深夜となる。この日は、８月１５日の終戦記念日を受け