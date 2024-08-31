8月30日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子と平野ノラが出演するVTR企画「町中華の◯◯」が放送された。【映像】大久保佳代子＆平野ノラ、まさかのクビ宣告！”自由すぎる”2人に大物MCから辛口評価町中華の意外なメニューを調査するこの企画。さっそく2人は、王道の和食が中華に激変した「昭和から続く本格激うま丼」を求めて、東京・大田区の町中華へと向かう。創業65年、地元民に愛されているこの店で出