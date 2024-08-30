アマゾン（Amazon）のオンデマンドプリントサービス「アマゾン マーチ オンデマンド（Amazon Merch on Demand） 」が、初のリアルイベントとして、ポップアップストアを原宿・キャットストリート沿いのクレインズ 6142にオープンした。9月1日までの4日間限定の出店となる。 【画像をもっと見る】 アマゾン マーチ オンデマンドは、先行費用なしでアマゾン上でアパレルや雑貨を販売できるオンデマンドのプリントサービス。アパ