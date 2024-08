「カナダグース(CANADA GOOSE)」が、9月14日にフラッグシップストアを銀座にオープンする。オープンを記念して、二階堂ふみによる写真展「FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP」を開催する。会期は9月14日から10月10日まで。 【画像をもっと見る】 ストアコンセプトは、ブランドのシグネチャーでもあるカナダの大地を感じるような「Canadian Warmth」。ラウンジスペースやバーカウンターのほか、マイナス20度の環境で