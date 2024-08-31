◇陸上競技Athlete Night Games in FUKUI 2024 -FUKUI 9.98CUP-(30日、福井県営陸上競技場)陸上100メートルでは、パリ五輪の110メートルハードルで日本代表の泉谷駿介選手(住友電工)が決勝で向かい風2.3メートルの中、10秒47の6着。予選では10秒30で自己記録を更新しました。決勝は9秒98の記録を持つ桐生祥秀選手や小池祐貴選手らとレース。「いつかは一緒に走りたいと思っていた」と振り返り、小池選手が10秒30と地力をみせました