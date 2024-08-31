◇パリパラリンピック2024 陸上競技男子5000m(視覚障害T11)決勝〈大会3日目＝日本時間30日、フランス競技場〉男子5000メートル（視覚障害T11）決勝では全盲のランナー唐澤剣也選手が14分51秒48で銀メダルを獲得。世界記録を上回るタイムで2大会連続の表彰台に立ちました。大会3日目を迎え陸上競技がこの日からスタート。唐澤選手は陸上競技の今大会メダル第1号となりました。ガイドランナーとともにレースを走る中、ハイペースでレ