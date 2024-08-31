◇米女子ゴルフツアーFMグローバル選手権第2日（2024年8月30日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）前日から持ち越した第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、10位から出た畑岡奈紗（25＝アビームコンサルティング）が7バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの70で回り通算4アンダーとし日本勢最高の9位に浮上した。2位で出た吉田優利（24＝エプソン）は4バーディー、4ボギーの72で回り3アンダーの