気象台は、午前8時26分に、洪水警報を上富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・上富良野町に発表上川地方では、31日昼前まで低い土地の浸水に、31日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富良野市□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼前にかけて警戒1時間最大雨量25mm■上富良野町□大雨警報・浸水31日昼前にかけて警戒1時間最大雨量25mm□洪水警報【発表】