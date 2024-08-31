共働き家庭において、家事の分担は夫婦間の大きな課題の一つです。ですが、家事負担に対する認識の不一致は、後にトラブルの原因となります。今回は、気をつけたい男性の特徴を紹介します。料理への否定的なコメント多くの女性が共働きの中で、家事と仕事を両立させていますが、夕食の準備をしたにもかかわらず、それを評価しないどころか否定する夫には気をつけましょう。料理を否定するだけでなく、その努力を認めない態度は、深