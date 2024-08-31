帯広農の最速１４７キロ左腕・渋谷純希投手（３年）が３０日、プロ志望届を提出した。遠縁である日本相撲協会・八角理事長（元横綱・北勝海）譲りの恵まれた体格で、１８１センチ、８９キロ、足のサイズは３１センチ。公式戦登板わずか４試合の大型左腕は、育成指名でもプロに進む意向。１０月２４日のドラフト会議で指名されれば、同校出身選手初の快挙となる。十勝の“ドクターＫ”が、プロ志望届を提出した。複数の強豪大学