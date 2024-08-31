とんでもなく詰まってました。「入間のボトルネック」変わるか？ 架け替えが進捗入間市（埼玉県）は2024年8月28日、街路築造工事を進めている国道299号「黒須中央通り線」について、開通スケジュールを発表しました。中央が国道299号の霞橋。架け替え工事に伴い前後が仮設道路経由となっている（画像：Google earth）。同路線は所沢方面から圏央道の狭山日高ICへ通じるルートですが、霞川に架かる霞橋が築80年を経て老朽化した