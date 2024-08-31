今日31日(土)は台風10号が四国から近畿付近へ進むでしょう。近畿では台風本体の雨雲がかかり、大雨に警戒が必要です。台風から離れた東日本も断続的に雨や雷雨で、東海では線状降水帯が発生するおそれがあります。東北と北海道は前線の影響で、広く雨や雷雨となるでしょう。近畿〜北海道は広く雨や雷雨大雨に警戒今日31日(土)は、台風10号が西日本を東へ進み、明日1日(日)は紀伊半島を北上するでしょう。また、北日本には前線が