ロックバンド「DUAL」が25日、東京・豊洲PITでライブツアー「龍神TOUR」のファイナルを実施した。客席は満員、3000人の観客にメンバーは「来年、一緒に武道館に行こう!」と躍進を誓った。 【写真】満員の豊洲PITで万感の表情を見せるDUAL目指すは武道館！ DUALはメンバー全員が「経営者」という異色のバンド。リーダーでベースのMIYATAは元TOY'S FACTORY所属バンド「fam」のメンバ&#1