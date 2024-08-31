俳優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）は、9月2日から第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し？」が放送される。朝ドラ・110作目の「虎に翼」は、女性法律家の先駆者である三淵嘉子さんをモデルとしたオリジナルストーリー。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性が、困難な時代に道なき道を切り開き、苦境に立たされた人たちを