「頭のいい子」に育てるにはどうすればいいのか。小児科医の成田奈緒子さんは「子供の学習力を伸ばすには家庭での学習が最適だ。子どもに習い事をさせる場合は、親も一緒に参加して楽しめるものがいい」という――。（第3回）※本稿は、成田奈緒子『子どもの隠れた力を引き出す最高の受験戦略中学受験から医学部まで突破した科学的な脳育法』(朝日新書)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／champpixs※写真はイメージ