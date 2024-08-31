◆ 「緊張なのか不思議な感覚で…」8月30日（金）の楽天−オリックスの試合前セレモニアルピッチにモーニング娘。'24の石田亜佑美さんが登場した。石田亜佑美さんは球団を通じ「練習の時は絶対に届かせる、と意気込んで臨みましたが、ワンバウンドしてしまい悔しいです！マウンドに立った瞬間、緊張なのか不思議な感覚で…。選手の皆さんがいかに凄いところで戦っているかを実感しましたね。これまでモーニング娘。'24の唯一の