Lisandra ParaguassuLuana Maria BeneditoRicardo Brito[サンパウロ／ブラジリア ３０日 ロイター] - ブラジル連邦最高裁判所は３０日、米実業家イーロン・マスク氏が所有するＸ（旧ツイッター）について、ブラジルでのサービスの即時停止を命じた。 ブラジル最高裁のデモラエス判事は、１８５０万レアルの罰金の支払いのほか、ブラジルでの法定代理人の指名など、?に課した全ての判所命令が順守されるまで、ブラジルで