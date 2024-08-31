パラリンピックのパリ大会で、試合会場での公式練習に臨む川村怜選手（中央）=2024年8月29日、パリ・エッフェル塔、伊藤進之介撮影 パリパラリンピックでは9月1日から、エッフェル塔の麓にある最大12000人超収容の特設スタジアムでブラインドサッカーが行われる。前回東京大会で初出場ながら5位に輝いた日本代表チームは、悲願の初メダル獲得を目指す。3年前、コーチから昇格した中川英治監督の下でメンバーらは若返り