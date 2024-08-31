今、地方の文化事業に注目が集まっている。とりわけ動きが活発なのが鳥取県だ。地域創造の一環として、不朽の名作『赤毛のアン』の新作バレエ公演にチャレンジしている。くしくも今年は『赤毛のアン』の著者、L.M.モンゴメリの生誕150周年にあたる記念すべき年だ。現在、秋の公演に向けて準備の真っ最中である。全三幕で、台本、楽曲、振付、衣裳などをオリジナルで創る、もちろんオーケストラの生演奏。世界で初めてのまったく新