20~70歳代のすべての世代で、食の「簡便化志向」と「経済性志向」が進んでいる。できるだけ安く手軽に食べられるもの、というのが食のトレンドだ。野菜というジャンルでも同じ傾向が見られる。農林水産省の最新の野菜消費状況※によれば、家庭での生鮮野菜購入額は減少傾向だが、サラダの購入額は毎年増加している。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは1人分のサラダがドレッシング付きで売られており、1回分の食事にち