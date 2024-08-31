◇ナ・リーグカブス−ナショナルズ（2024年8月30日ワシントンDC）カブスの今永昇太投手（30）が30日（日本時間31日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。初回に2点を先制される立ち上がりとなった。初回、先頭・クルーズを一邪飛に打ち取ったものの四球と安打で2死一、二塁のピンチを招くと5番・テナにスプリットを弾き返され、右中間を破る2点二塁打を浴び、先制を許した。それでも次打者・バルガスを右飛に仕留め、傷