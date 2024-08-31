女優の伊藤沙莉（30）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月2日から第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し？」に入る。＜※以下、ネタバレ有＞向田邦子賞に輝いたNHKよるドラ「恋せぬふたり」などの吉田恵里香氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の