29日夜、朝日町の国道で歩いていた80歳の女性が車にひき逃げされ、大けがをした事故で、警察は31日、入善町の27歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。救護措置義務違反・過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、入善町道市の会社員・中澤駿太容疑者（27）です。入善警察署によりますと、29日午後10時10分ごろ朝日町平柳の国道8号で、道路を歩いていた町内に住む80歳の女性が、新潟方向から富山方向に走っていた車にはねら