「おいおい嘘だろ上高地でコレはないでしょ。こんな素晴らしい場所で何でこんな事できるんだよ…」とXに投稿したのは、いーぬい@山ごはん屋さん（@iinui88）。美しい登山道に大量のゴミが捨ててある写真が掲載されていました。【写真】美しい登山道にこんなにもゴミが…いーぬい@山ごはん屋さんにお話を聞きました。ーーここは登山道ですか？「はい、登山道で、登山をしない人でも散策する道です」ーー発見時、どんな気持ちになり