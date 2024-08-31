RBライプツィヒは30日、フェイエノールトのオランダ代表DFルシャレル・ヘールトライダ(24)を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月までの3年間で、ドイツ『キッカー』によると移籍金は固定2000万ユーロ(約32億3000万円)、ボーナス300万ユーロ(約4億8000万円)とのこと。フェイエノールトの主軸DFであるヘールトライダはこれまで公式戦202試合出場24ゴール11アシストと、攻撃面でも魅力の右サイドバック兼センター