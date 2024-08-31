今年11月のアメリカ大統領選挙の結果は日本の対米外交にも大きな影響を及ぼす。これまでの米大統領と日本の首相の関係をもとに池上彰が日米外交のジレンマについて解説。 【画像】首相在任時にトランプ大統領と最後まで関係修復できなかった欧州の要人 『池上彰が見る分断アメリカ民主主義の危機と内戦の予兆』（ホーム社）より一部抜粋・再構成してお届けする。 プーチンも望む〝トランプ大統領〞