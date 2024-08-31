書店では購入できない定期購読のみの月刊誌ながら女性誌としては日本一の発行部数を誇る『ハルメク』。 【画像】高齢者が得意なスマホ操作 書籍『「シニア」でくくるな！“壁”は年齢ではなくデジタル』の一部を抜粋・再構成し、徹底的な調査により、どんな企業よりも高齢者を知り抜く『ハルメク』独自の知見を明らかにする。 ハルメク・エイジマーケティング 高齢者の間でスマホ保有者が増えていることは、公的デ