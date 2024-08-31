インターネット動画配信で実況解説、お酒を飲みながら観戦、ナイトゲーム。佐賀県などで10月5日に開幕する国内スポーツの祭典「SAGA2024国民スポーツ大会（国スポ）」は、前身の「国民体育大会（国体）」から観戦スタイルが様変わりする。スポーツ観戦の敷居を下げ、より多くの人に親しんでもらうのが目的だ。同月26〜28日にある「全国障害者スポーツ大会（全障スポ）」も含め、多様な観戦の楽しみ方を紹介する。（田中早紀）