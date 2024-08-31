日本一の「秘境駅」とされるＪＲ小幌駅（北海道豊浦町）。そのさらに奥を訪ねるアドベンチャーツアーがあると聞き、参加してみた。「秘境小幌洞窟ツアー」と題して、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会が２１日に開催した。洞窟は長万部町との境の国道３７号から約２００メートル下、断崖絶壁で閉ざされた静かな海辺にある。緩やかな林道に続き、倒木をまたいだり、くぐったり、滑りやすい沢を何度も渡って、小一時間で到着。