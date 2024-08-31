ブラジルの最高裁判所は30日、偽情報対策をめぐりイーロン・マスク氏が所有する旧ツイッター「X」のサービス停止を命じました。海外メディアによりますと、ブラジルの最高裁判所は30日、イーロン・マスク氏が所有する旧ツイッターの「X」についてブラジル国内でサービスを停止することを命じました。VPN（仮想プライベートネットワーク）を使って「X」にアクセスした個人や企業に対しては、罰金を科すとしています。「X」をめぐっ