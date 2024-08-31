伊藤沙莉がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となる三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんの半生を再構成して描くフィクション作。伊藤は主人公の猪爪寅子（ともこ）を演じる。■第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し？」昭和34年、直明（三山凌輝）と玲美（菊池和澄）の間に子供が生まれ、ますますにぎやかになった猪爪家。星家では寅子（伊藤沙莉）と航一（岡田