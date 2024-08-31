アイドルグループ・Snow Manの渡辺翔太と、女優の中村アンがW主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『青島くんはいじわる』(毎週土曜23:00〜)第7話がきょう31日に放送される。渡辺翔太＝テレビ朝日提供○■『青島くんはいじわる』第6話からはカップル編に2020年「めちゃコミック」年間ランキング1位、累計閲覧数1.3億回突破(2024年6月時点無料DL数を含むめちゃコミックサービス内での累計DL数)の超人気コミック『青島くんはいじわる』(