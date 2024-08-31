Laila KearneyMrinalika Roy[２８日 ロイター] - 米巨大ＩＴ企業が、暗号資産（仮想通貨）ビットコイン採掘事業者からエネルギー資産を取得しようとする動きが広がりつつある。急拡大する人工知能（ＡＩ）やクラウド関連事業に必要なデータセンター向けの電力確保が目的だ。米国の電力需要においてデータセンターは最も高い伸びを見せており、アマゾン・ドット・コムやマイクロソフトといった巨大ＩＴ企業は、さまざまな方面