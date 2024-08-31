パリ五輪・柔道女子57キロ級に出場し、「9等身美女」と話題のダリア・ビロディド選手（ウクライナ）が2024年8月27日にインスタグラムを更新し、海辺での写真を公開した。白いワンピース姿のビロディド選手に、SNSでは「お姫様」「女神」などの声が上がっている。「Warm memories」ビロディド選手はインスタグラムで「Warm memories」として、白いロングワンピースを着て砂浜でたたずむ姿や、すそを翻しながら海辺を歩く後ろ姿の写