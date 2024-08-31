来週の主な予定カナダ中銀3会合連続利下げか高田日銀委員にウォラーFRB理事週末は米雇用統計 ・8月米雇用統計前回は衝撃的な内容で景気減速・緊急利下げ観測まで浮上した、今回は悪くないとの見方 ・カナダ政策金利3会合連続利下げか 7月は雇用者数が予想外に減少し、CPIは21年3月以来の低水準となった ・高田日銀委員の講演前回2月末の講演ではマイナス金利解除に前向きな「タカ派」姿勢示し、ドル円は急