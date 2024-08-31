２６日からの週は、ドル安の動きが一服した。ドル買いの動き前週末のパウエル発言を受けたドル売り反応が強かったこともあり、週明けにドルがもう一段下げたあとは、流れがドル買いに転じている。短期ポジションに調整が入る面とともに、月末特有のドル買いフローも加わったようだ。ドル円は143円台半ば割れまで下押しされたあとは、146円付近へと水準を戻す展開になっている。ユーロドルは1.12台に一瞬乗せたあとは
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