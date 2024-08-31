中国シャオミの電気自動車（筆者撮影）EV（電気自動車）の商用化により自動車業界では新しいプレーヤーが存在感を高めている。今やテスラを知らない人はいないだろうし、中国のBYDは2023年に日本市場に参入した。その中国ではEVを含む新エネルギー自動車メーカーが100社以上ひしめき合っている。1人乗りの格安小型車からスポーツカータイプまでさまざまなEVが登場する中、今年に入り大きな話題を集めているのが3月に発売されたシャ