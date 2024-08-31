SNSで大きな反響を呼んだヨシカズ原作の人気コミックを、郄橋ひかる主演でドラマ化した『顔に泥を塗る』。本日8月31日（土）放送の第6話に、井手上漠が登場する。【映像】“絵になる美女”爆誕！人気ダンス＆ボーカルグループメンバー、別人級のモデル姿に「世界一可愛い」運命的に出会ったメイク男子に施してもらったメイクをきっかけに前に踏み出しはじめた主人公・柚原美紅（郄橋ひかる）が、モラハラ男へと変貌し