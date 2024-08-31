― ダウは228ドル高と連日最高値を更新、9月利下げ観測や米経済の軟着陸への期待が相場をサポート ― ＮＹダウ 41563.08 ( +228.03 ) Ｓ＆Ｐ500 5648.40 ( +56.44 ) ＮＡＳＤＡＱ 17713.62 ( +197.19 ) 米10年債利回り3.907 ( +0.045 ) ＮＹ(WTI)原油 73.55 ( -2.36 ) ＮＹ金 2527.6 ( -32.7 ) ＶＩＸ指数15.00 ( -0.65 ) シカゴ日経225先物 (円建て)3