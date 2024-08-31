ＪＲ西日本の在来線の運転状況です。【関西線】関西線では大雨が見込まれるため、７時２１分から亀山駅〜加茂駅間で運転を一旦見合わせます。【姫新線】大雨のため、西栗栖駅〜美作土居駅間で徐行運転していて姫新線の列車に遅れがでています。