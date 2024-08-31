Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事から日常生活、旅行からアウトドアまで、1つのバッグでカバーできたらシンプルですよね。そんな無理難題を叶えてくれるのが「EXPLORER PACK」です。machi-yaでプロジェクトを展開中のこの多機能リュックは、高耐久のX-Pac®素材で作られ、雨や衝撃から大切な荷物を守ります。容量は20