川一面を埋め尽くす白い物体…【映像】100トンの魚の死骸をショベルカーで“かき出す”！近づいてよく見ると、大量の魚の死骸だった。ギリシャの観光地ヴォロスで、海岸や川に押し寄せた100トンもの魚の死骸が回収された。死んだ魚はギリシャ中部の湖の淡水魚とみられており、地元報道によると、昨年の秋に起きた洪水で湖から海に流され死んでしまった可能性があるという。回収された魚は焼却処分されるが、ヴォロスで