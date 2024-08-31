甘めトップスはモノトーンを選べば、よりドラマチック♡デニムのストレートパンツを合わせて、360度可愛い夏のフェミカジュルックに。8月31日（土）のおすすめコーデをご紹介します。リボンにメタリック…… 華ディテールを随所に♡出典: 美人百花.com3Dリボンやキラキラ素材、素肌見せで夏のおしゃれを存分に Enjoy♡デニムで抜けを作る感じも、今っぽくておしゃれ。ニット￥9,900／31 Sons de mode（ヒロタ）