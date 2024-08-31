タイの首都バンコクで、日本の文化や観光地を紹介する国内最大級の展示会が開かれ、会場はタイの人たちで熱気に包まれていました。9回目を迎えた2024年のテーマは「日本を好きになっちゃった」。会場には、漫画やアニメなど日本のサブカルチャーを紹介するブースや、人気の日本食を提供する店など、200を超える企業などが出展しました。また、日本の観光地を紹介するコーナーでは、各自治体の担当者が観光マップなどを見せながら、