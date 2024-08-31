病気ひとつしないお子さんもいれば、体が弱く病院通いに多くの日を費やしているお子さんを育てているお母さんもいるのではないでしょうか。筆者は後者でした。これは筆者が体験した病弱な息子の育児のお話です。 健康優良児 我が家の第一子である息子は元気な赤ちゃんでした。 ミルクも良く飲み離乳食も好き嫌いなく良く食べ、乳児健診では「食べすぎ注意」と言われるほどでした。 近所に住む息子と同じ年頃の子ども達が風邪